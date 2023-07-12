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Отели Крыма подняли цены на отдых в июле на 20%

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Туризм

За последние две недели цены в отелях Крыма выросли в среднем на 20 процентов по сравнению с маем текущего года.

Отели Крыма подняли цены на отдых в июле на 20%
Фото: Фото Pravda.ru

Туроператоры же отмечают, что путешественник может найти номер по своему карману. Это может быть и 500 рублей за сутки без завтрака, и 3000 с включённым завтраком. Как сообщает "Слетать.ру", средний чек на поездку в крым составляет 68 тысяч рублей на неделю.

"Самые высокие цены на южном и восточном берегах полуострова — в Ялте, Алупке, Алуште, Феодосии, Коктебеле, Судаке", — пишут "Известия".

Рост цен обусловлен высоким спросом, несмотря на то, что туры в Крым включают в себя в основном лишь проживание .

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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