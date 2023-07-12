Вице-президент РСТ Барзыкин назвал недорогие курорты России со свободными пляжами

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Бастрыкин перечислил в интервью Pravda.Ru недорогие курорты РФ со свободными пляжами для путешествий в июле и августе.

Фото: Fotodom.ru

По его словам, в Анапе, Сочи и Геленджике сейчас очень много туристов на центральных пляжах. Он посоветовал выбирать азовское побережье Анапы для проживания и отдыха.

"Конечно, море чуть мельче, но быстрее прогревается. Там дешевле, есть пляжи, безусловно, более свободные. Если выбирать Краснодарский край, следует отправиться в Туапсинский район между Сочи и Геленджиком. Это новороссийское образование, там достаточно свободно. Можно найти небольшие курортные посёлки с досугом и пляжами, где нет столпотворений, по оптимальной цене, но в таких населённых пунктах нет пятизвёздочных отелей", — уточнил Барзыкин.

Вице-президент РСТ добавил, что курорты Калининградской области, Кавказских Минеральных Вод и Крыма — хорошие варианты для летнего путешествия. Специалист также порекомендовал присмотреться и к другим региональным курортам с недорогим сервисом.

Ранее россияне пожаловались на огромное количество отдыхающих на пляжах Анапы. Так, жительница Екатеринбурга заявила, что на берегу "яблоку некуда упасть". Многие путешественники советуют хорошо подумать, прежде чем ехать в этот курортный город.

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