У почувствовавшего себя плохо на ОИ-2024 британский пловец Адам Пити — положительный тест на ковид

Новости о состоянии здоровья Адама Пити и его положительном тесте на коронавирусную инфекцию, безусловно, вызывают беспокойство среди его болельщиков и соратников по команде. Трёхкратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира, Пити — один из самых узнаваемых и успешных пловцов в мире, поэтому его здоровье и будущее участие в Олимпийских играх имеет большое значение.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0