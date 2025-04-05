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Что скрывают глубины? Геологи открывают тайны погружающихся подземных слоёв в США

1:50
Наука

Геологи из Университета Техаса обнаружили, что некоторые глубокие подземные слои США отделяются от земной коры и погружаются в мантию.

Мантия Земли
Фото: ETH Zurich by Sebastian Noe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мантия Земли

Это связано с тем, что древние породы нижнего слоя кратона, на котором "плавают" континенты, откалываются и погружаются. Исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience 28 марта, стало первым случаем, когда подобная активность, известная как кратоническое утолщение, зарегистрирована в реальном времени. Этот процесс происходит в центральной части США, от Канзаса до Чикаго, где остатки тектонической плиты Фараллон, погрузившейся 200 миллионов лет назад, все еще влияют на поток мантии.

Хотя кратон известен своей стабильностью, данные показывают, что плиты могут претерпевать глубокие изменения. Проект EarthScope выявил, что материалы вырываются из континентального основания, как в воронке, что указывает на медленное поглощение породы.

По словам Торстена Беккера, соавтора исследования, такая информация важна для понимания эволюции планеты, формирования и разрушения континентов. Плита Фараллон, находящаяся на глубине 600 км, изменяет потоки мантии и ослабляет кратоническую породу, что ускоряет ее разложение.

Исследователи подчеркивают, что нет рисков для континента или резких изменений на поверхности из-за этой активности, поскольку процессы мантии происходят очень медленно. Сейсмическое картирование показало, что утолщение затрагивает большую область, охватывающую значительную часть США и Канады, однако сосредоточено в конкретных штатах, пишет metropoles.

Уточнения

Ма́нтия — часть Земли (геосфера), расположенная непосредственно под корой и выше ядра. В ней находится большая часть вещества Земли. Мантия есть и на других планетах земной группы. Земная мантия находится в диапазоне от 30 до 2900 км от земной поверхности. Мантия занимает около 80 % объёма Земли.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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