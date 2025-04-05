Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что скрывают глубины? Геологи открывают тайны погружающихся подземных слоёв в США
Лоза объяснил, почему ему приходится носить два телефона — айфон и андроид
Грозна, горда и молниеносна: эта птица из саванны убьёт змею быстрее, чем вы моргнёте
8 нарушений кошачьего протокола, которые питомец простит только если действительно вас любит
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Русский борщ на косточке: аромат, который выгонит соседей из дома — к вам на обед
Осторожно, развод на колесах: 7 схем, которые проворачивают в шиномонтаже
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Как эффективно избавиться от сорняков в трещинах на дорожке

Критическая ошибка пенсионной системы? Кто рискует остаться без пенсии с 2026 года

2:12
Экономика

Со следующего года значительное количество российских пенсионеров может столкнуться с отказом в назначении страховой пенсии из-за недостатка пенсионных баллов (ИПК).

Пожилые люди
Фото: flickr.com by Ernst Vikne, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пожилые люди

Эта ситуация возникла из-за многолетних отчислений в накопительную систему. Граждане 1967 года рождения и младше, достигнув пенсионного возраста, не смогут получить необходимые 30 баллов и 15 лет стажа. Вместо страховой пенсии им будет предложена социальная, которая начинается на пять лет позже и имеет меньший размер, передает argumenti. ru.

Проблема коренится в период с 2002 по 2013 годы, когда обязательные отчисления в накопительную часть снижали количество страховых баллов, особенно у тех, кто работал за небольшие зарплаты или у кого есть пробелы в стаже из-за утраченных архивов 90-х годов.

Социальный фонд России опровергает эти опасения, утверждая, что 99% граждан, которые выйдут на пенсию в 2026 году, уже обладают достаточным количеством баллов. Однако согласно текущей статистике, 8,5% пенсионеров получают социальные выплаты, что ставит под сомнение оптимистичные заявления фонда.

Эксперты предлагают несколько вариантов решения проблемы. Граждане могут докупить недостающие баллы (в 2025 году один балл стоит 60 450 рублей), но для многих это неподъемная сумма. Альтернатива — продолжать работать, однако с возрастом заработки, как правило, снижаются.

Депутаты и экономисты предлагают компенсировать потери через финансовые институты, управлявшие накоплениями, или государственные программы. Среди предложенных мер — снижение требований к ИПК, льготный выкуп баллов или специальные социальные доплаты.

Пока власти не спешат с решениями, миллионам россиян предстоит сделать непростой выбор: работать дольше, довольствоваться низкой социальной пенсией или искать возможности для покупки недостающих баллов.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Авто
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу Аудио 
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Красота и стиль
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили Аудио 
Купе уходят в прошлое — дизайнеры делают ставку на другой шкаф
Недвижимость
Купе уходят в прошлое — дизайнеры делают ставку на другой шкаф Аудио 
Популярное
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит

Лук — это не просто овощ, а охранник вашего огорода. Рассказываем, с кем его стоит сажать и почему он так важен в борьбе с вредителями.

Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Главные джинсовые тренды этой весны: какие модели выбрать и с чем носить
Важные дни перед Пасхой: вот когда красить яйца, чтобы не было беды
Как старая шина спасёт порядок в гараже — проверенные идеи
Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова Весенне-летнее наступление ВС РФ началось: армия Украины на краю пропасти Дмитрий Плотников
Напиток гениев: смузи на завтрак, который улучшает когнитивные функции
Как обычная сода заменяет удобрения и спасает от грибка
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Антарктида дала течь: что прячется в водопаде, который выглядит как кровь
Последние материалы
8 нарушений кошачьего протокола, которые питомец простит только если действительно вас любит
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Русский борщ на косточке: аромат, который выгонит соседей из дома — к вам на обед
Осторожно, развод на колесах: 7 схем, которые проворачивают в шиномонтаже
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Как эффективно избавиться от сорняков в трещинах на дорожке
Криштиану Роналду может вернуться в Европу: шансы Интера становятся всё выше
Елена Борщёва рассказала, как её травили в детстве из-за внешности
Эти животные не взрослеют никогда — и именно это сделало их почти бессмертными
Голубые зоны планеты: что едят живущие там люди, чтобы жить до 100 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.