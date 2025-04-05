Критическая ошибка пенсионной системы? Кто рискует остаться без пенсии с 2026 года

2:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Со следующего года значительное количество российских пенсионеров может столкнуться с отказом в назначении страховой пенсии из-за недостатка пенсионных баллов (ИПК).

Фото: flickr.com by Ernst Vikne, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Пожилые люди

Эта ситуация возникла из-за многолетних отчислений в накопительную систему. Граждане 1967 года рождения и младше, достигнув пенсионного возраста, не смогут получить необходимые 30 баллов и 15 лет стажа. Вместо страховой пенсии им будет предложена социальная, которая начинается на пять лет позже и имеет меньший размер, передает argumenti. ru.

Проблема коренится в период с 2002 по 2013 годы, когда обязательные отчисления в накопительную часть снижали количество страховых баллов, особенно у тех, кто работал за небольшие зарплаты или у кого есть пробелы в стаже из-за утраченных архивов 90-х годов.

Социальный фонд России опровергает эти опасения, утверждая, что 99% граждан, которые выйдут на пенсию в 2026 году, уже обладают достаточным количеством баллов. Однако согласно текущей статистике, 8,5% пенсионеров получают социальные выплаты, что ставит под сомнение оптимистичные заявления фонда.

Эксперты предлагают несколько вариантов решения проблемы. Граждане могут докупить недостающие баллы (в 2025 году один балл стоит 60 450 рублей), но для многих это неподъемная сумма. Альтернатива — продолжать работать, однако с возрастом заработки, как правило, снижаются.

Депутаты и экономисты предлагают компенсировать потери через финансовые институты, управлявшие накоплениями, или государственные программы. Среди предложенных мер — снижение требований к ИПК, льготный выкуп баллов или специальные социальные доплаты.

Пока власти не спешат с решениями, миллионам россиян предстоит сделать непростой выбор: работать дольше, довольствоваться низкой социальной пенсией или искать возможности для покупки недостающих баллов.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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