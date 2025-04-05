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Секреты ухода, которые помогут отрастить шикарные ресницы и брови без салона

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Красивые, густые брови и длинные ресницы – мечта многих. Однако частое использование косметики, агрессивное снятие макияжа и нехватка питания могут ослабить волоски, делая их ломкими и редкими. Правильный уход поможет восстановить их здоровье и сделать взгляд выразительнее.

Тушь для ресниц
Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тушь для ресниц

Деликатное очищение

Очищение – основа ухода. Остатки туши и средств для укладки бровей могут ослаблять волоски, провоцируя их выпадение. Используйте мягкие средства без спирта и масел, которые растворяют макияж, не повреждая структуру волосков.

Увлажнение и питание

Ресницы и брови, как и волосы, нуждаются в увлажнении. Наносите специальные масла – касторовое, репейное или аргановое. Они питают волоски, делают их эластичными и предотвращают ломкость.

Сбалансированное питание

Дефицит витаминов A, E и B негативно влияет на состояние бровей и ресниц. Включите в рацион продукты, богатые белком, омега-3 и железом – они способствуют росту крепких волосков.

Регулярный массаж

Массаж стимулирует кровообращение и укрепляет корни. Легко массируйте область бровей и век подушечками пальцев или мягкой щеточкой. Это поможет ускорить рост и улучшить густоту.

Правильный уход и питание – залог густых ресниц и бровей. Уделяя им внимание ежедневно, можно добиться естественного красивого результата без дорогостоящих процедур.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

Ресни́цы — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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