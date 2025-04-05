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Лоза объяснил, почему ему приходится носить два телефона — айфон и андроид

0:53
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза рассказал, почему ему не удалось полностью отказаться от использования айфона.

iPhone
Фото: flickr.com by Tinh tế Photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
iPhone

Юрий Лоза объяснил, что деликатного перехода с айфона на андроид ему осуществить не удалось.

Он отметил, что не всё удаётся перенести на андроид, так как он опасается потерять историю чатов. За помощью он обращался к специалистам, однако ему не помогли.

"Мне поставили какой-то вспомогательный ватсап, который работал параллельно с тем, что остался на айфоне, но без истории. К тому же он упорно не видел контакты в записной книжке телефона", — пожаловался артист в социальных сетях.

Автор и исполнитель хита "Плот" рассказал, что ему приходится носить с собой и андроид, и айфон.

Лоза поругал "противных америкосов", которые не дают ему избавиться от их техники.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер. Самая известная его песня — «Плот».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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