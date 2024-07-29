Певица Земфира* восторженно высказалась об Олимпиаде в Париже: "Трепет и возбуждение"

Певицу Земфиру впечатлила* церемония открытия Олимпиады в Париже

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Певица Земфира* выразила свою радость по поводу того, что в городе, в котором она живёт, началась Олимпиада.

Фото: https://www.instagram.com/zemfiralive by Инстаграм певицы Земфиры is licensed under public doman

Земфира объяснила, что в её семье сложился культ Олимпиады.

"Я до сих пор испытываю трепет и возбуждение, когда она начинается и печаль, когда она заканчивается", — написала певица в "Инстаграме"**.

Особенно исполнительницу хита "Хочешь" впечатлило присутствие на открытии Олимпиады в Париже выступление Зидана, группы Gojir, Селин Дион и парад спортсменов на кораблях.

Земфира призналась, что по-новому взглянула на Париж, который, по её словам, прекрасен.

Ранее певец Юрий Лоза призвал не болеть за россиян в нейтральном статусе на Олимпиаде.

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