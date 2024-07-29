Певица Земфира* восторженно высказалась об Олимпиаде в Париже: "Трепет и возбуждение"

Певица Земфира* выразила свою радость по поводу того, что в городе, в котором она живёт, началась Олимпиада.
Земфира объяснила, что в её семье сложился культ Олимпиады.
"Я до сих пор испытываю трепет и возбуждение, когда она начинается и печаль, когда она заканчивается", — написала певица в "Инстаграме"**.
Особенно исполнительницу хита "Хочешь" впечатлило присутствие на открытии Олимпиады в Париже выступление Зидана, группы Gojir, Селин Дион и парад спортсменов на кораблях.
Земфира призналась, что по-новому взглянула на Париж, который, по её словам, прекрасен.
Ранее певец Юрий Лоза призвал не болеть за россиян в нейтральном статусе на Олимпиаде.
* признана Минюстом РФ иностранным агентом;
** социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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