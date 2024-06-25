В Сене была обнаружена кишечная палочка: турниры ОИ-2024 на открытой воде под угрозой

Качество воды в Сене ставит под угрозу соревнования на открытой воде на ОИ-2024

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Соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде в Сене могут оказаться под угрозой срыва из-за низкого качества воды.

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В реке были найдены бактерии кишечной палочки, что вызывает обеспокоенность относительно здоровья участников и зрителей. Это может отразиться на проведении Олимпийских игр в Париже, которые запланированы на период с 26 июля по 11 августа.

"Образцы из Сены, которые мы получили этим летом, не соответствуют стандартам. Качество воды остаётся плохим из-за дождя, сильного стока, небольшого количества солнечного света и температуры ниже нормы", — сказал префект Парижского региона Марк Гийом в разговоре с Inside the games.

Качество воды в Сене остаётся низким, несмотря на проведённые мероприятия по очистке, стоимость которых составила более миллиарда евро. Только один из 14 образцов воды оказался удовлетворительным. Это может привести к переносу или отмене соревнований по триатлону.