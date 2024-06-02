Соревнования ОИ-2024 будут проводиться в Сене, куда стекает вода из канализаций предприятий Парижа

Инженер напомнил, что канализационные стоки стекают в Сену, где будут турниры ОИ

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Инженер-исследователь из Франции Мишель Риотто высказал свои опасения относительно купания в реке Сене в этом летом, в связи с запланированными соревнованиями летних Олимпийских игр — 2024.

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Он обратил внимание на проблему с неправильными соединениями труб на различных предприятиях в Париже, из-за которых сточные воды не попадают на очистные сооружения, а прямо стекают в реки, включая Сену.

"Мы совершенно забываем, что есть тысячи неправильных соединений труб на предприятиях в Париже, из которых туалетная вода сливается в сеть дождевой воды, которая не фильтруется и попадает прямо в реки, в том числе и Сену", — сказал Риотто, которого цитирует RMC Sport.

Эксперт отметил, что за последние 30 лет качество воды в Сене значительно улучшилось, но есть необходимость устранить проблему с соединениями на заводах.

Олимпийские игры в Париже намечены на период с 26 июля по 11 августа 2024 года. Соревнования по триатлону и плаванию на открытой воде запланированы на 30-31 июля, 5, 8 и 9 августа. Несмотря на это, в начале августа 2023 года генеральная репетиция турнира по плаванию на открытой воде была отменена из-за превышения допустимых значений качества воды.