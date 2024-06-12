Томас Бах считает, что члены МОК "никогда не политизировали Олимпийские Игры"

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил свою признательность и признание организаторам предстоящих Олимпийских игр 2024 в Париже.
На последнем заседании оргкомитета он отметил, что одним из наиболее значимых качеств является единство, которое они продемонстрировали с самого начала.
Бах отметил, что организаторы Олимпийских игр никогда не политизировали соревнования и продолжают проводить их в духе олимпизма, создавая торжество человечности.
"Возможно, самое важное качество, которое у вас есть — это единство, которое вы демонстрировали с самого начала. Вы никогда не политизировали Игры и продолжаете организовывать их в олимпийском духе, чтобы создать праздник человечности", — сказал Бах, слова которого приведены на официальном сайте МОК.
Однако стоит отметить, что на Олимпийские игры 2024 в Париже спортсмены из России не были допущены во всех командных видах спорта, а также некоторые из самых сильных индивидуальных спортсменов. Российским спортсменам, получившим разрешение на участие, было разрешено выступать только без использования государственного флага, гимна и иной национальной символики.
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