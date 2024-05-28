Фигурист Самсонов рассказал, что думает про нейтральный статус россиян на ОИ-2024

Российский фигурист Даниил Самсонов выразил свои мысли относительно требований, которые необходимо выполнить спортсменам, чтобы получить нейтральный статус на Олимпиаде в Париже.
Спортсмен отметил, что шансы на участие в Олимпиаде 2026 года очень малы и полагает, что возможно к 2030 году ситуация изменится.
Однако фигурист выразил своё недовольство условиями, которые некоторым спортсменам предлагают для получения нейтрального статуса.
"Но то, что сейчас происходит, — то, что разрешили некоторым под нейтральным статусом ехать, но ты должен подписаться, что не поддерживаешь СВО, Владимира Владимировича Путина и так далее — это бред какой-то вообще. Как гражданин России пойдёт против своего президента?" — задал вопрос Самсонов, которого цитирует Sport24.
Фигурист высказал мнение, что политику и спорт не следует смешивать. Спортсмены, по его мнению, находятся в своём мире, посвященном исключительно спорту, и не имеют причастности к политическим конфликтам. Поэтому он считает несправедливым и странным, что спорт связывается с политикой.
На Олимпиаду в Париже разрешено участвовать только 55 российским спортсменам, с условием, что они не поддерживают специальную военную операцию. Кроме того, атлеты также не могут использовать национальную символику во время соревнований.
Опилки - это мелкие кусочки древесины, которые образуются при обработке дерева. Они часто используются в строительстве и ремонте, но многие садоводы задаются вопросом: можно ли использовать опилки в огороде?