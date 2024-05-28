Фигурист Самсонов рассказал, что думает про нейтральный статус россиян на ОИ-2024

Фигурист Самсонов: то, что требуют от нейтральных спортсменов на ОИ-2024 — бред

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Российский фигурист Даниил Самсонов выразил свои мысли относительно требований, которые необходимо выполнить спортсменам, чтобы получить нейтральный статус на Олимпиаде в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсмен отметил, что шансы на участие в Олимпиаде 2026 года очень малы и полагает, что возможно к 2030 году ситуация изменится.

Однако фигурист выразил своё недовольство условиями, которые некоторым спортсменам предлагают для получения нейтрального статуса.

"Но то, что сейчас происходит, — то, что разрешили некоторым под нейтральным статусом ехать, но ты должен подписаться, что не поддерживаешь СВО, Владимира Владимировича Путина и так далее — это бред какой-то вообще. Как гражданин России пойдёт против своего президента?" — задал вопрос Самсонов, которого цитирует Sport24.

Фигурист высказал мнение, что политику и спорт не следует смешивать. Спортсмены, по его мнению, находятся в своём мире, посвященном исключительно спорту, и не имеют причастности к политическим конфликтам. Поэтому он считает несправедливым и странным, что спорт связывается с политикой.

На Олимпиаду в Париже разрешено участвовать только 55 российским спортсменам, с условием, что они не поддерживают специальную военную операцию. Кроме того, атлеты также не могут использовать национальную символику во время соревнований.