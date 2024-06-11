Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сунак пообещал сократить расходы на национальное страхование
Как приготовить сэндвич с сыром и помидорами
Общественники призывают запретить концерт рэпера Элджея в Новосибирске
Чем подкормить клубнику во время цветения?
NASA использует мощные спутники для наблюдения за исчезающими видами
G7 планирует создать фонд, куда будут направлены замороженные активы РФ
Кинологи назвали породы собак, которые не пахнут "псиной"
Джонни Депп смог обойти Тома Круза на пробах в фильм "Эдвард руки-ножницы"
Врач Джутова: мороженое способно вызвать эмоциональную зависимость
Медведева рассказала, как относятся к отстранению россиян зарубежные фигуристы

Медведева сообщила, что иностранные фигуристы поддерживают российских спортсменов

1:35
Спорт

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выразила свои ожидания относительно возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

Медведева сообщила, что иностранные фигуристы поддерживают российских спортсменов
Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она подчеркнула, что для сохранения популярности фигурного катания необходимо, чтобы российские фигуристы вновь выступали на мировой арене.

Евгения также отметила, что Российская федерация фигурного катания и Первый канал приложили много усилий для поддержания интереса зрителей, однако важным шагом является возвращение на международный уровень.

Знаменитость также поделилась, что общалась с многими спортсменами из других стран, которые понимают, что российским фигуристам нечего предъявлять, и признают, что решение по отстранению от международных соревнований было несправедливым. Однако многие из них стесняются высказать своё мнение публично из-за непростой политической обстановки.

"Я общалась со многими действующими фигуристами из других стран, и они понимают, что наши спортсмены никому ничего плохого не сделали, и признают, что это несправедливо, но мнение публично никто не может высказать из-за политики", — сказала Медведева, которую цитирует "Большой спорт".

Евгения Медведева является одной из наиболее успешных фигуристок в мире, она стала двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратным призером Олимпийских игр. В настоящее время она не участвует в соревнованиях с начала 2020 года.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как зелёнка спасёт огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство

Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством — обычной зелёнкой.

Народное средство против главных врагов огурцов
Универсальная марганцовка: 5 способов применения на даче
Марганцовка на даче: о чём многие дачники даже не догадываются
От взглядов соседей забор закрываем просто: названы 3 эффективных варианта — сделаете участок приватным
Урожай лука будет отличным: для получения крупных головок вносите эти подкормки в течение сезона
Коровье молоко из-за своих свойств даже вошло в мифологию Дмитрий Плотников Макрон разваливает проукраинскую "партию войны" в Европе Любовь Степушова Московские юродивые: моральные авторитеты и святые старой столицы Сергей Лебедев
NetEase: Россия встала на пути снабжения США редкоземельными металлами
Корки апельсина — природный враг паутинного клеща и тли: простое и эффективное решение проблемы
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой
Неожиданное народное средство борьбы с тлёй и слизнями: простой способ с газировкой
Последние материалы
Обворованному бизнесмену отказали в выплате из-за "отсутствия признаков кражи"
Секреты здоровых ногтей: какие продукты рекомендует диетолог
3 ситуации, когда стоит купить подержанный, а не новый автомобиль
Кинологи объяснили, какого пола лучше взять собаку
Омлет со шпинатом: блюдо, богатое железом
Cell Reports: белок Kif2a предотвращает избыточный рост аксонов
Уход за денежным деревом: подкормка и удобрение
Муж Леры Кудрявцевой рассказал о благополучии в их семье
Сборы фильма "Майор Гром: Игра" превысили отметку в 400 миллионов рублей
Как создать пассивный доход в 2024 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников