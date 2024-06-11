Медведева рассказала, как относятся к отстранению россиян зарубежные фигуристы

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выразила свои ожидания относительно возвращения российских спортсменов на международные соревнования.
Она подчеркнула, что для сохранения популярности фигурного катания необходимо, чтобы российские фигуристы вновь выступали на мировой арене.
Евгения также отметила, что Российская федерация фигурного катания и Первый канал приложили много усилий для поддержания интереса зрителей, однако важным шагом является возвращение на международный уровень.
Знаменитость также поделилась, что общалась с многими спортсменами из других стран, которые понимают, что российским фигуристам нечего предъявлять, и признают, что решение по отстранению от международных соревнований было несправедливым. Однако многие из них стесняются высказать своё мнение публично из-за непростой политической обстановки.
"Я общалась со многими действующими фигуристами из других стран, и они понимают, что наши спортсмены никому ничего плохого не сделали, и признают, что это несправедливо, но мнение публично никто не может высказать из-за политики", — сказала Медведева, которую цитирует "Большой спорт".
Евгения Медведева является одной из наиболее успешных фигуристок в мире, она стала двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратным призером Олимпийских игр. В настоящее время она не участвует в соревнованиях с начала 2020 года.
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