Медведева рассказала, как относятся к отстранению россиян зарубежные фигуристы

Медведева сообщила, что иностранные фигуристы поддерживают российских спортсменов

1:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева выразила свои ожидания относительно возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она подчеркнула, что для сохранения популярности фигурного катания необходимо, чтобы российские фигуристы вновь выступали на мировой арене.

Евгения также отметила, что Российская федерация фигурного катания и Первый канал приложили много усилий для поддержания интереса зрителей, однако важным шагом является возвращение на международный уровень.

Знаменитость также поделилась, что общалась с многими спортсменами из других стран, которые понимают, что российским фигуристам нечего предъявлять, и признают, что решение по отстранению от международных соревнований было несправедливым. Однако многие из них стесняются высказать своё мнение публично из-за непростой политической обстановки.

"Я общалась со многими действующими фигуристами из других стран, и они понимают, что наши спортсмены никому ничего плохого не сделали, и признают, что это несправедливо, но мнение публично никто не может высказать из-за политики", — сказала Медведева, которую цитирует "Большой спорт".

Евгения Медведева является одной из наиболее успешных фигуристок в мире, она стала двукратной чемпионкой мира, Европы и России, а также двукратным призером Олимпийских игр. В настоящее время она не участвует в соревнованиях с начала 2020 года.