Теннисистка Петрова объяснила, как Мирре Андреевой удалось обыграть Соболенко в 1/4 "Ролан Гаррос"

Бывшая третья ракетка мира Петрова: Андреева победила Соболенко, потому что собралась

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Российская теннисистка Мирра Андреева продемонстрировала высокую компетентность и сильный дух борьбы во время четвертьфинального матча на Открытом чемпионате Франции против белорусской теннисистки, второй ракетки мира Арины Соболенко. Экс-третья ракетка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Надежда Петрова выразила своё мнение по этому поводу.

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Согласно словам Петровой, Мирра Андреева в некоторой степени столкнулась с благоприятными обстоятельствами, так как Арина Соболенко испытывала некоторые физические сложности. Соболенко часто обращалась за советом к своей команде и показывала признаки плохого самочувствия.

Такие проблемы совсем не способствовали качественной игре, и у Соболенко возникали ошибки и раздражительность. Её решения касательно ударов бывали неоправданными, и она испытывала трудности с восстановлением после длительных розыгрышей, пишет Газета.Ru.

Однако Петрова отметила, что Мирра Андреева преодолела эти сложные обстоятельства и проявила превосходную игру против соперника, находящегося не в самом лучшем состоянии.

Неприятности Соболенко могли отразиться на её решениях и ударам, а также вызывать нервозность и тревогу. Тем не менее, Андреева смогла сконцентрироваться, играть с вниманием и разнообразием, а также мешала Соболенко углами и делала глубокие удары.

"Мирра собралась, играла очень внимательно, разнообразно, дергала Соболенко по углам, отлично укорачивала, принимала, старалась играть глубоко. У нее была задача затянуть розыгрыши и дать Арине самой ошибиться. И то, что Мирра довела этот матч до конца, проявила такую психологическую стойкость, — просто замечательно", — заметила Петрова.

Мирра Андреева одержала победу над Ариной Соболенко со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. В следующем матче Андреева сыграет против итальянской теннисистки Ясмине Паолини 6 июня.