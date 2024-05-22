Фанаты "Динамо" уже раскупили почти все билеты на игру с "Краснодаром" в гостевом секторе

Болельщики "Динамо" активно раскупают билеты на предстоящий матч между "Краснодаром" и "Динамо" в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги.
По информации источника "Спорт-Экспресс", более двух с половиной тысяч билетов были приобретены болельщиками команды для гостевого сектора, что соответствует 10% от вместимости стадиона, согласно установленным правилам.
Продажа билетов начала проводиться 20 мая. К настоящему моменту все остальные сектора, за исключением гостевого, уже полностью раскуплены, что говорит о значительном интересе к этому матчу.
Само событие запланировано на 25 мая с началом в 16:30 по московскому времени.
На данный момент "Динамо" занимает лидирующую позицию в таблице Российской Премьер-Лиги, имея 56 набранных очков. "Краснодар" же располагается на третьем месте с 53 очками. Ожидается, что матч пройдет в яркой борьбе между двумя сильными командами.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.