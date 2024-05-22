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Фанаты "Динамо" уже раскупили почти все билеты на игру с "Краснодаром" в гостевом секторе

Болельщики "Динамо" уже купили на игру в Краснодаре более 2,5 тысяч билетов

1:05
Спорт

Болельщики "Динамо" активно раскупают билеты на предстоящий матч между "Краснодаром" и "Динамо" в рамках 30-го тура Российской Премьер-Лиги.

Болельщики "Динамо" уже купили на игру в Краснодаре более 2,5 тысяч билетов
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По информации источника "Спорт-Экспресс", более двух с половиной тысяч билетов были приобретены болельщиками команды для гостевого сектора, что соответствует 10% от вместимости стадиона, согласно установленным правилам.

Продажа билетов начала проводиться 20 мая. К настоящему моменту все остальные сектора, за исключением гостевого, уже полностью раскуплены, что говорит о значительном интересе к этому матчу.

Само событие запланировано на 25 мая с началом в 16:30 по московскому времени.

На данный момент "Динамо" занимает лидирующую позицию в таблице Российской Премьер-Лиги, имея 56 набранных очков. "Краснодар" же располагается на третьем месте с 53 очками. Ожидается, что матч пройдет в яркой борьбе между двумя сильными командами.

Highlights FC Sochi vs FC Krasnodar | RPL 2023/24
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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