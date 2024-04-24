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Более 1700 часов занятий по горным лыжам для людей с ограниченными возможностями провели на "Роза Хутор" в зимнем сезоне 2023/2024

На "Роза Хутор" проводят занятия для людей с ограниченными возможностями

Спорт

Курорт "Роза Хутор" стал лидером по реализации всероссийской программы терапевтического спорта "Лига Мечты".

На "Роза Хутор" проводят занятия для людей с ограниченными возможностями
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Занятия горными лыжами проводятся по специально разработанной методике для людей с разными диагнозами разной степени тяжести и являются одним из самых эффективных способов реабилитации. Благодаря им происходит пассивная мобилизация позвоночника, активизируется недооцененная мышечная память и перестраиваются ментальные связи. В итоге дети с церебральным параличом сложной формы со временем начинают стоять и даже ходить, невербальные ребята с аутизмом разговаривать и проявлять эмоции, дети с синдромом Дауна учатся концентрации внимания. Больших успехов добиваются также люди с нарушениями зрения и слуха.

Уникальная программа "Лига Мечты" была основана в 2014 году актёром и режиссёром Сергеем Белоголовцевым и его женой Натальей, которые были поражены эффектом от занятий горнолыжным спортом сына Евгения, больного ДЦП, и решили создать новое для России направление реабилитации. Сегодня в "Лиге Мечты" около 12 000 участников, программа действует в более чем 50 центрах 46 регионов страны, занятия проводят 1200 подготовленных инструкторов. Суммарно в этом зимнем сезоне в России прошло свыше 14 000 часов занятий, из них на курорте "Роза Хутор" — 1773 часа.

— На "Роза Хутор" программа работает уже седьмой сезон. За это время участниками занятий стали более тысячи человек из 30 регионов страны. Курорт является неизменным лидером по реализации программы реабилитации. В этом году занятия прошли 166 учеников в возрасте от четырех до 40 лет из более чем 50 городов. "Роза Хутор" — лучшая в стране площадка для занятий терапевтическим спортом, здесь максимально доступная среда, обширная и разнообразная зона катания. Для участников нашей программы возможность попасть в настоящие большие горы — восторг и непередаваемые эмоции. Очень приятно доброжелательное и уважительное отношение сотрудников курорта и всех его служб к нашим детям и их родителям, — рассказала основатель программы терапевтического спорта "Лига Мечты" Наталья Белоголовцева.

Для участников программы и их сопровождающих на "Роза Хутор" созданы все необходимые условия — проход на подъемники осуществляется вне очереди, предоставляется прокат оборудования, бесплатные ски-пассы и парковочные места. Для тренировок используется запатентованное "Лигой мечты" оборудование — сноу-слайдеры, благодаря которым люди с ограниченными возможностями здоровья могут освоить горные лыжи. В прошедшем сезоне курорт "Роза Хутор" приобрел два новых слайдера для таких занятий. Тренировки с их использованием проводят инструкторы, которые прошли соответствующее обучение — на курорте подготовили 10 таких специалистов. Большинство занятий по программе терапевтического спорта на "Роза Хутор" в сезоне 2023-2024 года было проведено за счет курорта и благотворительных средств АНО Спортклуб "Роза".

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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