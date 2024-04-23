Российскую спортсменку выгнали из сборной за получение нейтрального статуса для Олимпиады

Российскую пятиборку Ульяну Баташову исключили из сборной за то, что она подала документы на получение нейтрального статуса на Олимпийские игры-2024.
"Я подала бумаги на статус, сообщила об этом федерации. Кому-то это, видимо, не понравилось, меня не поддержали", — рассказала она.
Портал "СЭ" пишет, что спортсменка сама оплатила все расходы, с затратами на подготовку ей помогли друзья и спонсоры.
"Федерация не то что не помогла, меня сразу уволили из сборной, но и к этому я была готова. Моя мечта дороже денег", — воскликнула Баташова.
Кстати, она — участница Олимпийских игр в Токио и шестикратная чемпионкой России по современному пятиборью.
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