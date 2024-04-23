Российскую спортсменку выгнали из сборной за получение нейтрального статуса для Олимпиады

Пятиборку Баташову выгнали из сборной за получение нейтрального статуса

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российскую пятиборку Ульяну Баташову исключили из сборной за то, что она подала документы на получение нейтрального статуса на Олимпийские игры-2024.

Фото: wikimedia.org by RuinDig/Yuki Uchida is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

"Я подала бумаги на статус, сообщила об этом федерации. Кому-то это, видимо, не понравилось, меня не поддержали", — рассказала она.

Портал "СЭ" пишет, что спортсменка сама оплатила все расходы, с затратами на подготовку ей помогли друзья и спонсоры.

"Федерация не то что не помогла, меня сразу уволили из сборной, но и к этому я была готова. Моя мечта дороже денег", — воскликнула Баташова.

Кстати, она — участница Олимпийских игр в Токио и шестикратная чемпионкой России по современному пятиборью.