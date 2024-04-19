Геннадий Кудрин сказал, что если Кучерова не наградят "Харт трофи", то это будет предвзятым решением

Геннадий Кудрин, который был первым тренером хоккеиста Никиты Кучерова, сказал, что если спортсмену не присудят награду "Харт трофи" по результатам его игры в этом сезоне в НХЛ, то это покажет, что к россиянам относятся предвзято.
Известно, что Кучеров из команды "Тампа-Бэй Лайтнинг" занимает 1 место в рейтинге бомбардиров чемпионата этого сезона. Он набрал 144 очка. А награду "Харт трофи" дают тем, кого выбирают журналисты как ценного игрока сезона.
Кудрин сказал, что если награду не отдадут Кучерову, значит, в НХЛ предвзяты, особенно если фактором будет то, что хоккеист русский. Тренер считает, что так всегда будут относиться к спортсменам из России, учитывая нынешнюю обстановку в мире и то, что РФ изолировали от международных соревнований. Но при этом пытаются доказать, что лига является свободной.
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