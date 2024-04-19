Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении

Мальцев поблагодарил бизнесмена Усманова за помощь в лечении

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Александр Мальцев, который был двукратным олимпийским чемпионом по хоккею, поблагодарил Алишера Усманова, бизнесмена, за то, что он 4 года назад помог спортсмену во время лечения.

Фото: dynamo-history.ru by Официальный сайт истории хоккейного клуба Динамо is licensed under public domain

Мальцеву скоро исполнится 75 лет. Несколько лет назад, в 2020 году, он отправился в Германию, где ему провели плановую операцию.

Спортсмен говорит, что он очень благодарен врачам и Усманову, с которым он познакомился случайно в столице России. Мальцев поделился, что он с бизнесменом находится в хороших отношениях. Усманов помог хоккеисту реабилитироваться после операции.

Мальцев считает, что если он еще жив, значит, здоров. Он не замечает изменения в своем возрасте.

Спортсмен рассказал, что с его болезнью нельзя надолго выезжать куда-либо. Поэтому он, скорее всего, откажется от поездки в Москву, где будет организовано торжество для болельщиков в честь 75-летия олимпийского чемпиона.