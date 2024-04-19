Упражнения по гимнастике, которая поможет вам привести себя в форму все ваше тело

Гимнастика для начинающих. Небольшая первая тренировка

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Реальность такова, что если вы когда-либо занимались силовыми упражнениями, такими как бёрпи, приседания или отжимания, то поздравляю, вы не совсем новичок в художественной гимнастике. Это форма тренировок для всего тела, при которой используется вес тела, практически без оборудования.

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Тренировки с собственным весом всегда выигрывают среди других видов тренировок, поскольку их можно легко выполнять дома, принося вам множество преимуществ: улучшенную осанку, более мощное телосложение и безупречную координацию.

А теперь приготовьте удобные леггинсы, коврик и поддерживающую обувь и приступайте к делу.

1. Отжимания.

Встаньте в положение отжимания от пола.

Положите руки ровно на пол, держа их немного шире плеч.

Вытяните ноги назад, поставив пальцы ног на землю.

Напрягите основные мышцы, чтобы создать прямую линию со своим телом.

Согните руки и опускайте корпус так, чтобы грудь почти касалась пола.

Выпрямите руки и оттолкнитесь от земли, чтобы поднять корпус.

2. Приседания.

Встаньте, ноги на ширине плеч.

Согните ноги в коленях и отведите бедра назад, как будто садитесь на стул.

Приседайте как можно дальше.

Вернитесь в исходное положение.

3. Бёрпи.

Встаньте, ноги на ширине плеч.

Согните ноги в коленях и примите положение приседания, пока ваши ладони не коснутся пола.

В нижней точке приседания опустите ноги на планку, приземлившись на подушечки ступней.

Из положения планки в прыжке выбросьте ноги вперед, чтобы ступни доставали до рук.

Подпрыгните вверх с поднятыми руками, возвращаясь в исходное положение.

4. Подтягивания.

Встаньте лицом к перекладине.

Возьмитесь за перекладину хватом сверху, руки на ширине плеч.

Используйте мышцы рук и плеч, чтобы подтягивать тело вверх, пока подбородок не окажется над перекладиной.

Медленно опускайте тело обратно под перекладину.

5. Выпады.

Встаньте прямо, ноги в нейтральном положении.

При выполнении выпада поставьте левую ногу перед корпусом и согните колено под левым углом.

Правое колено должно почти касаться пола.

Пяткой левой ноги оттолкнитесь назад до положения стоя, сведя обе ноги вместе.

Повторите для правой ноги.

6. Подтягивания.

Встаньте лицом к перекладине.

Возьмитесь за перекладину нижним хватом, руки на ширине плеч или чуть уже.

С помощью бицепсов и широчайших мышц подтягивайте тело вверх, пока подбородок не окажется над перекладиной.

Опускайтесь в исходное положение контролируемым образом.

7. Прыжки со скакалкой.

Возьмитесь за скакалку каждой рукой за ручки.

Вращайте скакалку запястьями и раскачивайте скакалку над телом и под ним.

Перепрыгивайте через скакалку, подставляя ее под ноги.

Держите колени слегка согнутыми, чтобы защитить голеностопные и коленные суставы.

8. Провалы.

Встаньте внутри перекладины.

Возьмитесь руками с обеих сторон.

Согните руки в локтях и опускайтесь вниз, пока ваши локти не достигнут угла 90 градусов.

Разогните руки в локтях, чтобы вернуться в исходное положение.

9. Планка.

Начните с положения отжимания, но так, чтобы предплечья лежали ровно на земле.

Задействуйте основные мышцы, чтобы создать прямую линию со своим телом.

Удерживайте положение как можно дольше, не позволяя бедрам опускаться вниз.