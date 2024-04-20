Тренер Новиков рассказал, как улучшить прыжок в баскетболе

Тренер Новиков рассказал, как улучшить прыжок в баскетболе

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Инструктор по спорту Антон Новиков объяснил, как натренировать прыжок в игре в баскетбол.

Фото: commons.wikimedia.org by AL.Eyad is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

По его словам, время, проведённое на баскетбольной площадке, состоит в основном из прыжков.

"Тем, кто занимается баскетболом на профессиональном или любительском уровне, важно работать над техникой, чтобы прыгать стабильнее, эффективнее и с меньшими затратами энергии", — цитирует Новикова "Чемпионат".

Для тренировки прыжка подойдут любые упражнения на нижнюю часть корпуса, в особенности икры, камбаловидные мышцы, заднюю поверхность бедра. Однако кроме развития силы, нельзя забывать о совершенствовании техники.

Тренер посоветовал упражнения: выпрыгивания из приседа; прыжки со штангой; болгарские выпады; становая тяга; запрыгивания на тумбу.