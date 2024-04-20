Тренер рассказал о негативных подтягиваниях

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Фитнес-тренер Борис Ильин объяснил, в чем заключается преимущество негативных подтягиваний.

Фото: flickr.com by Official Navy Page is licensed under Creative Commons CC0 License

Упражнение подойдет и для опытных спортсменов.

"Негативные подтягивания — это упражнение, которое включает в себя только эксцентрическую фазу, то есть опускание из виса. Данный вид чаще всего практикуется среди новичков с целью укрепления мышц спины и обучения технике классических подтягиваний", — цитирует "Чемпионат" тренера.

По его словам, любой профессиональный атлет знает, что эксцентрическая фаза упражнения важна, поэтому ей уделяется особое внимание.

Негативные подтягивания начинаются тогда, когда человек подбородком касается перекладины, это исходное положение. Основная задача — максимально медленно разогнуть руки, чтобы все нужные мышцы максимально напряглись. А потом стоит вернуться в исходное положение.