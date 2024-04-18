Андрей Ватутин сказал, что главный тренер ЦСКА должен лишить соперников уверенности, что клуб можно обыграть

Андрей Ватутин, который занимает пост гендиректора баскетбольной команды ЦСКА, рассказал, что основной и первостепенной задачей Андреаса Пистиолиса, который недавно занял пост первого тренера клуба, это лишение противников убежденности в том, что команду можно выиграть.
Как известно, Пистиолис из Греции сменил Эмила Райковича из Македонии на посту ведущего тренера ЦСКА 15 апреля.
Ватутин считает, что на данный момент нужно задумываться не о схемах игры, а о том, какую защиту строить. Гендиректор сказал, что команда должна поверить в свои силы и приложить силы, чтобы разубедить противников в том, что ЦСКА можно победить. Ватутин отметил, что на какие-то кардинальные изменения времени недостаточно. Он надеется, что у команды получится победить в Единой лиге ВТБ.