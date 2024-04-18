Андрей Ватутин сказал, что главный тренер ЦСКА должен лишить соперников уверенности, что клуб можно обыграть

Пистиолис должен лишить соперников уверенности в том, что ЦСКА можно обыграть

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Андрей Ватутин, который занимает пост гендиректора баскетбольной команды ЦСКА, рассказал, что основной и первостепенной задачей Андреаса Пистиолиса, который недавно занял пост первого тренера клуба, это лишение противников убежденности в том, что команду можно выиграть.

Фото: for-wikimedia.bolshoisport.ru by Andrey Godyaykin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

Как известно, Пистиолис из Греции сменил Эмила Райковича из Македонии на посту ведущего тренера ЦСКА 15 апреля.

Ватутин считает, что на данный момент нужно задумываться не о схемах игры, а о том, какую защиту строить. Гендиректор сказал, что команда должна поверить в свои силы и приложить силы, чтобы разубедить противников в том, что ЦСКА можно победить. Ватутин отметил, что на какие-то кардинальные изменения времени недостаточно. Он надеется, что у команды получится победить в Единой лиге ВТБ.