Генпрокуратуру Египта просят расследовать поражение сборной в России

В генеральную прокуратуру Египта поступил иск с просьбой расследовать причины поражения египетских футболистов в матче с Россией. Об этом стало известно из египетских средств массовой информации.
Жалобу в генпрокуратуру подал адвокат Амр Абдель Салям. Он заявил, что, по его мнению, на сборную страну были выделены немалые деньги, а футболисты так и не смогли показать того уровня игры, что ожидали от них болельщики. Амр Абдель Салям просит генпрокуратуру провести расследование и установить виновных в проигрыше национальной сборной. Адвокат высказал мнение, что все подданные Египта стали свидетелями безумной траты сотен миллионов египетских фунтов. По его словам, деньги эти можно было направить на другие нужды.
Напомним, что сборная Египта по футболу уступила России со счетом 1:3. Единственный гол забил с установленного судьей пенальти лидер египтян Мохаммед Салах.
Ранее стало известно, что наставника египтян аргентинца Эктора Купера решено было уволить с занимаемого им поста. Такое решение было принято руководством Египетской футбольной ассоциации.
Справедливости ради стоит отметить, что нападки на египтян не слишком обоснованы. Сборная Египта по футболу и так прыгнула выше головы, пройдя квалификацию на нынешний чемпионат мира — вряд ли стоило ожидать от нее чего-то большего. За чуть ли не вековую историю египетского футбола чемпионат мира в Москве — лишь третий для сборной. Последний раз Египет выступал на чемпионате мира в 1990 году, заняв там 20 место.
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