Замминистра спорта Венесуэлы: МОК делает всё для разъединения и демонизации российского спорта

В Венесуэле обвинили МОК в демонизации российского спорта

1:34 Your browser does not support the audio element. Спорт

Заместитель министра спорта Венесуэлы Пабло Альфонсо Араухо выразил своё несогласие с тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) всеми силами пытается очернить Россию, призывая атлетов из разных уголков планеты не принимать участия в турнирах на территории страны.

Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Араухо считает, что вместо того, чтобы способствовать объединению и согласию, МОК использует спорт для разделения и демонизации стран.

"Вместо объединения и вместо того, чтобы следовать тому, о чем говорится в Олимпийской хартии, вместо стремления к тому, чтобы спорт стал инструментом мира, он использовал его для разъединения, разделения на сектора или демонизации стран", — сказал Араухо, которого цитирует ТАСС.

Араухо приехал в Казань с визитом перед Играми БРИКС, которые намечены на 12-23 июня 2024 года. Он отметил, что невзирая на угрозы, российские атлеты собираются принять участие в соревнованиях.

В соревновательную программу Игр БРИКС войдут около 25 видов спорта.

Ранее МОК призывал спортсменов проигнорировать Игры дружбы, которые также пройдут в России. Сообщается, что комитет может наложить санкции на атлетов, которые примут участие в турнире. Проведение Игр дружбы запланировано на 15-29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.