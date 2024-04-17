Гунько назвал тренера, с помощью которого "Спартак" сможет вернуться на былой уровень

Экс-тренер "Спартака" Гунько рассказал, кто может поднять команду на прежний уровень

1:12 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший тренер московского "Спартака" Дмитрий Гунько назвал тренера, способного, по его мнению, вернуть команде былую мощь и уверенность.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Гунько считает, что таким человеком может стать Валерий Карпин, которому по силам вывести красно-белых на прежний уровень, когда команда боролась за чемпионство.

Гунько утверждает, что Карпин серьезно прогрессировал со времени своего первого периода работы в "Спартаке" и что можно видеть результаты этой прогрессии в команде "Ростова", их игре, изменениях в составе и качестве игроков.

"На мой взгляд, человек, который может вывести "Спартак" на прежний уровень, это Карпин. Он поменялся с того времени, когда возглавлял команду, прогрессировал. И сейчас мы видим результаты "Ростова", их игру, изменения в составе, в качестве игроков", — сказал Гунько, которого цитирует "РБ Спорт".

Таким образом, Гунько считает, что Валерий Карпин может стать идеальным кандидатом для возвращения "Спартака" на его прежний уровень в Российской Премьер-Лиге, где команда на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице.

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