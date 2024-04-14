"Спартак" решил отправить в отставку Абаскаля

Московский "Спартак" принял решение об увольнении своего главного тренера Гильермо Абаскаля. Его обязанности будут временно возложены на Владимира Слишковича, согласно сообщению интернет-портала "РБ Спорт". Источники "Чемпионата" подтвердили эту информацию.
В данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024. Команда набрала 35 очков в 23 матчах.
35-летний Гильермо Абаскаль с лета 2022 года руководил красно-белыми. Его действующее трудовое соглашение с клубом истекает в конце следующего сезона. В прессе ранее появлялись сообщения о возможной замене Абаскаля в "Спартаке", как российским, так и зарубежным специалистам.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.