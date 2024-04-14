Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему кошки носятся по дому?
Попробуйте вырастить бродиэю
Почему и зачем кошки приносят добычу своим хозяевам?
Новые трендовые оттенки блонда: сливочные, медовые и другие варианты на весну 202
Документальный фильм о Николь Браун: жизнь, любовь и трагический финал
Геннадий Хазанов во время похорон назвал Александра Ширвиндта "свободным человеком"
Росатом выявил слабые зоны техники НАТО
Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища
Чистящие средства с абразивными элементами могут испортить ваш подоконник
"Спартак" решил отправить в отставку Абаскаля

"Спартак" объявил об увольнении главного тренера Абаскаля

0:54
Спорт

Московский "Спартак" принял решение об увольнении своего главного тренера Гильермо Абаскаля. Его обязанности будут временно возложены на Владимира Слишковича, согласно сообщению интернет-портала "РБ Спорт". Источники "Чемпионата" подтвердили эту информацию.

"Спартак" объявил об увольнении главного тренера Абаскаля
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024. Команда набрала 35 очков в 23 матчах.

35-летний Гильермо Абаскаль с лета 2022 года руководил красно-белыми. Его действующее трудовое соглашение с клубом истекает в конце следующего сезона. В прессе ранее появлялись сообщения о возможной замене Абаскаля в "Спартаке", как российским, так и зарубежным специалистам.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Как и на что живет Соседов с мамой в одной квартире после увольнения с НТВ

Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.

Сергей Соседов после увольнения с НТВ: "Я не голодаю"
Певица Наталья Подольская показала солнечных рыжеволосых сыновей
Певица Наталья Подольская показала очаровательных сыновей от Владимира Преснякова
Жену Евгения Петросяна уличили в прогулках в день, когда её дочь Матильда появилась на свет
Король Чарльз и Принц Гарри снова вместе: семейные тайны и оливковая ветвь
Атака Ирана на Израиль пока ожидаемо закончилась "ничем" Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Можно ли кошку оставлять одну дома надолго: оказывается, существуют пределы
Постаревшая Анна Семенович удивила своей внешностью
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына
Последние материалы
Почему и зачем кошки приносят добычу своим хозяевам?
Новые трендовые оттенки блонда: сливочные, медовые и другие варианты на весну 202
Документальный фильм о Николь Браун: жизнь, любовь и трагический финал
Геннадий Хазанов во время похорон назвал Александра Ширвиндта "свободным человеком"
"Спартак" объявил об увольнении главного тренера Абаскаля
Росатом выявил слабые зоны техники НАТО
Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на центральной аллее Новодевичьего кладбища
Чистящие средства с абразивными элементами могут испортить ваш подоконник
Компоненты в уходовой косметике, такие как масла, эмульгаторы и прочие вещества, которые могут вызывать засорение пор
Дэниэл Рэдклифф рассказал о страхе перед Аланом Рикманом во время съёмок "Гарри Поттера"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников