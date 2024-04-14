"Спартак" решил отправить в отставку Абаскаля

"Спартак" объявил об увольнении главного тренера Абаскаля

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Московский "Спартак" принял решение об увольнении своего главного тренера Гильермо Абаскаля. Его обязанности будут временно возложены на Владимира Слишковича, согласно сообщению интернет-портала "РБ Спорт". Источники "Чемпионата" подтвердили эту информацию.

Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона 2023/2024. Команда набрала 35 очков в 23 матчах.

35-летний Гильермо Абаскаль с лета 2022 года руководил красно-белыми. Его действующее трудовое соглашение с клубом истекает в конце следующего сезона. В прессе ранее появлялись сообщения о возможной замене Абаскаля в "Спартаке", как российским, так и зарубежным специалистам.