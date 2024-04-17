Стало известно о планах клуба "Локомотив" по отношению к нападающему Артёму Дзюбе

Футбольный клуб "Локомотив" собирается расстаться с нападающим Артёмом Дзюбой уже летом 2024 года, согласно информации журналиста Ивана Карпова.
Эксперт уточнил, что контракт форварда содержит пункт, который предусматривает продления соглашения ещё на год, если Дзюбе удастся выполнить 10 результативных действий.
Футболист в текущем сезоне принял участие в 24 матчах, отметившись 4 голами, а также 4 результативными передачами.
Текущий контракт 35-летнего нападающего с "Локомотивом" завершается летом нынешнего года.
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