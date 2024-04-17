Стало известно о планах клуба "Локомотив" по отношению к нападающему Артёму Дзюбе

Журналист Карпов сообщил, что "Локомотив" намерен расстаться с Дзюбой

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футбольный клуб "Локомотив" собирается расстаться с нападающим Артёмом Дзюбой уже летом 2024 года, согласно информации журналиста Ивана Карпова.

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Эксперт уточнил, что контракт форварда содержит пункт, который предусматривает продления соглашения ещё на год, если Дзюбе удастся выполнить 10 результативных действий.

Футболист в текущем сезоне принял участие в 24 матчах, отметившись 4 голами, а также 4 результативными передачами.

Текущий контракт 35-летнего нападающего с "Локомотивом" завершается летом нынешнего года.