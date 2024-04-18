Владелец клуба "Вашингтон" рассказал, что никогда не сомневался в Овечкине

Владелец "Вашингтон Кэпитталз" Тед Леонсис опубликовал у себя в соцсетях пост, где выразил восхищение после игры российского нападающего его клуба Александра Овечкина.
"Ови, никогда в тебе не сомневался. Капитан "Кэпиталз" провел невероятный второй период. Вперед, Кэпс!", — цитирует Леонсиса "Газета.ru”.
Глава клуба также напомнил, что это был 18-й сезон с 30 голами бесстрашного лидера. Так он назвал Овечкина.
Кстати, ночью с 16 на 17 апреля "Вашингтон" сыграл с "Филадельфией Флайерз" и выиграл со счетом 2:1. Александр Овечкин забил первую шайбу.