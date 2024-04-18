Владелец клуба "Вашингтон" рассказал, что никогда не сомневался в Овечкине

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Владелец "Вашингтон Кэпитталз" Тед Леонсис опубликовал у себя в соцсетях пост, где выразил восхищение после игры российского нападающего его клуба Александра Овечкина.

Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Ови, никогда в тебе не сомневался. Капитан "Кэпиталз" провел невероятный второй период. Вперед, Кэпс!", — цитирует Леонсиса "Газета.ru”.

Глава клуба также напомнил, что это был 18-й сезон с 30 голами бесстрашного лидера. Так он назвал Овечкина.

Кстати, ночью с 16 на 17 апреля "Вашингтон" сыграл с "Филадельфией Флайерз" и выиграл со счетом 2:1. Александр Овечкин забил первую шайбу.