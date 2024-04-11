Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на четверг четвертой недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 4. Четверг

Этот тренинг по отжиманию от пола поможет вам укрепить всю верхнюю часть тела. Но не забывайте добавлять некоторые упражнения на "подтягивание" в тренировочный план на месяц. Такие упражнения помогут вам более эффективно привести себя в форму, не зацикливаясь на одном упражнении.

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День 25. Отжимания и боковая планка.

Встаньте на колени, упритесь руками в пол и расположите их под плечами. Вытяните ноги прямо и расставьте их на ширине бедер.

Используйте мышцы пресса, напрягите ягодичные мышцы и втяните живот. Не шевелите широчайшие мышцы живота, плечи старайтесь тянуть к полу.

Голова должна быть направлена в пол, чтобы была одна линия. Неторопясь опускайтесь вниз, к полу. Остановитесь, когда корпус будет в 7 см над полом. Не забывайте держать кор в напряжении и следить, чтобы тело образовывало одну прямую линию.

теперь быстро возвращайтесь в исходную позу.

Сделайте 15 повторений.

После отжиманий, расположите локоть левой руки на полу, под плечом. Затем отведите правую руку в сторону и поверните корпус, чтобы принять положение боковой планки. Ноги должны быть сложены, а взгляд устремлен к правой руке. Держите тело прямой линией.

Оставайтесь в таком положении 30 секунд. Затем поменяйте сторону.