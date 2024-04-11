Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на четверг четвертой недели

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Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 4. Четверг

Спорт

Этот тренинг по отжиманию от пола поможет вам укрепить всю верхнюю часть тела. Но не забывайте добавлять некоторые упражнения на "подтягивание" в тренировочный план на месяц. Такие упражнения помогут вам более эффективно привести себя в форму, не зацикливаясь на одном упражнении.

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 4. Четверг
Фото: wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

День 25. Отжимания и боковая планка.

  • Встаньте на колени, упритесь руками в пол и расположите их под плечами. Вытяните ноги прямо и расставьте их на ширине бедер.
  • Используйте мышцы пресса, напрягите ягодичные мышцы и втяните живот. Не шевелите широчайшие мышцы живота, плечи старайтесь тянуть к полу.
  • Голова должна быть направлена в пол, чтобы была одна линия. Неторопясь опускайтесь вниз, к полу. Остановитесь, когда корпус будет в 7 см над полом. Не забывайте держать кор в напряжении и следить, чтобы тело образовывало одну прямую линию.
  • теперь быстро возвращайтесь в исходную позу.
  • Сделайте 15 повторений.
  • После отжиманий, расположите локоть левой руки на полу, под плечом. Затем отведите правую руку в сторону и поверните корпус, чтобы принять положение боковой планки. Ноги должны быть сложены, а взгляд устремлен к правой руке. Держите тело прямой линией.
  • Оставайтесь в таком положении 30 секунд. Затем поменяйте сторону.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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