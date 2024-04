Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на четверг четвертой недели

Этот тренинг по отжиманию от пола поможет вам укрепить всю верхнюю часть тела. Но не забывайте добавлять некоторые упражнения на "подтягивание" в тренировочный план на месяц. Такие упражнения помогут вам более эффективно привести себя в форму, не зацикливаясь на одном упражнении.

Фото: wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license