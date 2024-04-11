Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на четверг четвертой недели

Этот тренинг по отжиманию от пола поможет вам укрепить всю верхнюю часть тела. Но не забывайте добавлять некоторые упражнения на "подтягивание" в тренировочный план на месяц. Такие упражнения помогут вам более эффективно привести себя в форму, не зацикливаясь на одном упражнении.
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День 25. Отжимания и боковая планка.
Встаньте на колени, упритесь руками в пол и расположите их под плечами. Вытяните ноги прямо и расставьте их на ширине бедер.
Используйте мышцы пресса, напрягите ягодичные мышцы и втяните живот. Не шевелите широчайшие мышцы живота, плечи старайтесь тянуть к полу.
Голова должна быть направлена в пол, чтобы была одна линия. Неторопясь опускайтесь вниз, к полу. Остановитесь, когда корпус будет в 7 см над полом. Не забывайте держать кор в напряжении и следить, чтобы тело образовывало одну прямую линию.
теперь быстро возвращайтесь в исходную позу.
Сделайте 15 повторений.
После отжиманий, расположите локоть левой руки на полу, под плечом. Затем отведите правую руку в сторону и поверните корпус, чтобы принять положение боковой планки. Ноги должны быть сложены, а взгляд устремлен к правой руке. Держите тело прямой линией.
Оставайтесь в таком положении 30 секунд. Затем поменяйте сторону.