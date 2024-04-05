Кирилл Терешин рассказал, что легенды российского и белорусского футбола могут провести матч в Минске

Легенды России и Белоруссии по футболу могут провести товарищеский матч

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Кирилл Терешин, который является руководителем департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза, рассказал о возможном проведении матча в Минске между легендами сборных российского и белорусского футбола.

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Терешин поделился, что идею проведения матча предложил Андрей Аршавин, и теперь в РФС думают над её осуществлением. Терешин сказал, что в Белоруссии много легенд футбола, в том числе: Александр Глеб, Виталий Кутузов, Юрий Жевнов и другие. Они все хорошо показали себя в европейских турнирах того поколения. Противостояние легенд футбола двух стран может вызвать большой ажиотаж.

Напомним вам, что Александр Дюков, который является главой РФС, рассказал о проведении матча между российской и белорусской сборными, который пройдет 7 июня.

Терешин считает, что матч между легендами футбола может стать частью футбольного праздника двух стран и напомнить о предстоящей игре сборных.