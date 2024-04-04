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Джанашия признался, что было прекрасно видеть поддержку сборной Грузии на Евро-2024 от россиян

Бывший нападающий сборной Грузии Джанашия: грузины обалдевали от поддержки россиян в матче за выход на Евро-2024

1:28
Спорт

Бывший футболист "Локомотива" и грузинской национальной сборной Заза Джанашия выразил свою радость и благодарность по поводу поддержки, оказанной российскими болельщиками команде Грузии.

Бывший нападающий сборной Грузии Джанашия: грузины обалдевали от поддержки россиян в матче за выход на Евро-2024
Фото: flickr.com by Frank Miller is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В интервью Metaratings спортсмен отметил, что все бывшие грузинские футболисты в Тбилиси праздновали победу и что для грузин российская поддержка была очень неожиданной и приятной.

Джанашия добавил, что российские болельщики говорили "Давай, Грузия, вы ближе для нас, чем Греция". По его словам, он сам был поражен этой поддержкой и сказал, что все грузинские болельщики, которые смотрели матч вместе с ним, были впечатлены и благодарны российскому народу за такую поддержку.

"Мы чувствовали эту поддержку! То, что я увидел в России — было прекрасно! Все здесь говорили "Давай, Грузия, вы ближе для нас, чем Греция". Даже те грузины, которые смотрели со мной матч, сидели и обалдевали от поддержки российского народа. Было здорово!" — поделился эмоциями Джанашия.

Сборная Грузии вышла в групповой этап чемпионата Европы 2024 года, победив в финале против Греции в серии пенальти. Этот успех стал поводом для радостных празднований в Грузии, а Джанашия выразил свою благодарность всем, кто поддерживал команду на этом пути. Обязательно эти моменты будут запомнены и станут частью истории футбола Грузии.

ААА! ГРУЗИЯ — на ЕВРО-2024! Все эмоции победы и обзор матча! | Грузия — Греция | Футбол
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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