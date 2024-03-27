Тина Канделаки поделилась эмоциями от выхода Грузии на Евро-2024

Тина Канделаки призналась, что испытывает радость и гордость из-за выхода Грузии на Евро-2024

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Заместитель генерального директора "Газпром-Медиа" Тина Канделаки поделилась своими впечатлениями о выходе сборной Грузии на чемпионат Европы 2024 года.

Фото: youtube.com by канал Надежда Стрелец is licensed under public domain

Телеведущая и продюсер отметила, что достижение сборной Грузии, прорвавшейся на этот крупный турнир, является историческим для грузинского футбола и вызывает радость и гордость у всех грузинских болельщиков.

"Друзья, сборная Грузии впервые в истории прорвалась на чемпионат Европы по футболу! Такого успеха у грузинского футбола не было со времён советской сборной. И нет такого человека, который, будучи грузином, не испытывает сейчас радость и гордость", — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Тина Канделаки выразила восхищение Хвича Кварацхелией, который сыграл огромную роль в победе своей команды, продемонстрировав мастерство и преданность делу.

Канделаки пожелала сборной Грузии проявить на чемпионате всю мощь и потенциал грузинского футбола, а также продемонстрировать высокий уровень спортивных навыков и решительность. Она подчеркнула, что это важный момент для всей страны, и пожелала команде успеха в групповом этапе, где сборная Грузии встретится с национальными командами Португалии, Турции и Чехии в рамках группы F.

Сборная Грузии вышла на чемпионат Европы по футболу