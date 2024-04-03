Президент РФС Колосков назвал фаворита матча между "Зенитом" и "Спартаком"

Президент РФС Колосков назвал "Спартак" средней командой с немаленькими турнирными претензиями

1:28 Your browser does not support the audio element. Спорт

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, кого считает фаворитом в предстоящем матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в ходе которого "Спартак" сыграет с "Зенитом".

Фото: commons.wikimedia.org by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Предварительный фаворит в матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом", согласно высказыванию почётного президента РФС Вячеслава Колоскова, — это "Зенит".

Он отметил, что в современном футболе ключевым является мастерство и уровень подготовки команды, и, судя по этим параметрам, "Зенит" обладает преимуществом.

"Спартак" сейчас — это средняя команда с большими турнирными претензиями. В современном футболе главный фактор — это мастерство и уровень подготовки, поэтому если смотреть объективно, то "Зенит" фаворит предстоящего матча", — сказал Колосков, которого цитирует Legalbet.

Матч состоится 3 апреляна стадионе "Лукойл Арена" в Москве, начало в 20:30 по московскому времени.

Важно отметить, что в ¼ финала "Спартак" победил "Оренбург" после поражения в гостях 0:1 и победы дома 3:1. "Зенит" также преодолел "Динамо" после поражения на выезде 0:1 и победы дома 2:0. Таким образом, интересный и значимый поединок между двумя топ-клубами российского футбола гарантирован, и болельщиков ждёт захватывающее шоу на поле.

ЗЕНИТ — СПАРТАК: обзор матча