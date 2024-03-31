В "Спартаке" признали, что глупо было бы отрицать, что команда отлично справляется без Промеса

Отсутствие нападающего Квинси Промеса в команде "Спартака" оказывает значительное влияние на результативность атаки, как отмечает защитник клуба Никита Чернов.
По словам Чернова, Промес является ключевым игроком с высокими футбольными качествами, его отсутствие заметно в последних матчах российской Премьер-лиги.
"Квинси, можно сказать, наш ключевой игрок, все знают его сильные качества. Конечно, нам не хватает его футбольных качеств. Глупо это отрицать", — сказал Чернов, которого цитирует "Евро-Футбол.ру".
Игроки, заменяющие Промеса — Игнатов, Угальде, Соболев, — стараются и проявляют усилия на поле, однако им для успеха не хватает последнего завершающего удара, добавил футболист.
"Спартак" не смог одержать победу в последних матчах, сыграв вничью с "Зенитом" и "Уралом", а также потерпев поражение от "Факела". Единственную победу команда одержала над "Оренбургом" в Кубке России. 29 февраля Промес был задержан полицией ОАЭ из-за инцидента на дороге, после которого он скрылся с места аварии.
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