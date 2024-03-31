В "Спартаке" признали, что глупо было бы отрицать, что команда отлично справляется без Промеса

Футболист "Спартака" Чернов признался, что команде не хватает игровых качеств Промеса

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Отсутствие нападающего Квинси Промеса в команде "Спартака" оказывает значительное влияние на результативность атаки, как отмечает защитник клуба Никита Чернов.

Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам Чернова, Промес является ключевым игроком с высокими футбольными качествами, его отсутствие заметно в последних матчах российской Премьер-лиги.

"Квинси, можно сказать, наш ключевой игрок, все знают его сильные качества. Конечно, нам не хватает его футбольных качеств. Глупо это отрицать", — сказал Чернов, которого цитирует "Евро-Футбол.ру".

Игроки, заменяющие Промеса — Игнатов, Угальде, Соболев, — стараются и проявляют усилия на поле, однако им для успеха не хватает последнего завершающего удара, добавил футболист.

"Спартак" не смог одержать победу в последних матчах, сыграв вничью с "Зенитом" и "Уралом", а также потерпев поражение от "Факела". Единственную победу команда одержала над "Оренбургом" в Кубке России. 29 февраля Промес был задержан полицией ОАЭ из-за инцидента на дороге, после которого он скрылся с места аварии.