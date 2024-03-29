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В прокуратуре Амстердама рассказали о ходе процедуры экстрадиции Промеса

В прокуратуре Амстердама рассказали, когда состоится экстрадиция Промеса из ОАЭ

1:34
Спорт

В прокуратуре Амстердама сообщили, когда планируется провести экстрадицию игрока "Спартака" Квинси Промеса из ОАЭ.

В прокуратуре Амстердама рассказали, когда состоится экстрадиция Промеса из ОАЭ
Фото: Openverse by Дмитрий Голубович is licensed under CC BY-SA 3.0

Промес был задержан в ОАЭ и событие вызвало волну обсуждений. Промесу грозит экстрадиция в Нидерланды из-за дорожно-транспортного происшествия. Важно отметить, что ОАЭ и Нидерланды имеют соглашение об экстрадиции, и по законодательству ОАЭ должна быть выполнена процедура, после чего может быть принято решение о передаче Промеса в Нидерланды.

Детали процесса пока неизвестны, но как только Нидерланды получат уведомление о согласии на запрос об экстрадиции, будут предприняты действия для передачи Промеса официально.

"Законодательство ОАЭ определяет дальнейшую процедуру экстрадиции. Как только Нидерланды получат уведомление о том, что ОАЭ согласны на запрос об экстрадиции, будут приняты меры для фактической передачи запрошенного лица", — сообщили в прокуратуре Амстердама представителю издания "Чемпионат".

Это уже третий случай, когда Промес оказывается в центре скандала. Предыдущие случаи связаны с инцидентами на частных вечеринках в Петербурге и Амстердаме. В этот раз его арест связан с ДТП, в котором он участвовал. Промес якобы покинул место аварии, что является серьезным нарушением закона. Пока точной информации о том, что произойдет дальше, нет. Однако следует подчеркнуть, что вопрос об экстрадиции всегда требует соблюдения процедур и формальностей для защиты прав задержанного. Следите за развитием событий.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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