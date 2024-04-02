Тихонов уверен, что Томасу Баху пора подавать в отставку: "Он давно себя изжил"

Олимпийский чемпион и многократный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов выразил мнение, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах утратил свою актуальность в качестве руководителя олимпийского движения.
Тихонов отметил, что Бах давно уже не является подходящим кандидатом на эту должность. Он высказал недовольство заявлениями Баха, в том числе его поддержкой участия трансгендерных спортсменов на Олимпийских играх.
Тихонов подчеркнул, что пришло время для Баха подать в отставку, не ожидая новых выборов. Он считает, что президенту МОК в свете последних событий пора уйти.
"Он давно себя изжил. С тем, что он проповедует, что в его речах звучит, в том числе допуск к Играм трансгендеров и прочие заявления, пора подавать в отставку, не дожидаясь переизбрания. Пора уходить", — сказал Тихонов, которого цитирует ТАСС.
Ранее пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) задали вопрос Баху о его намерениях на следующий срок президентства. Бах ответил, что он все еще размышляет и намерен проконсультироваться с высокопоставленными членами МОК перед окончательным решением.
В настоящее время Томасу Баху 70 лет, и он был избран президентом МОК в 2013 году. В 2021 году он был переизбран на следующий четырёхлетний срок, который, согласно Олимпийской хартии, должен стать последним для него.
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