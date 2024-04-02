Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
МИД Белоруссии отметил скоординированную работу двух стран
Орбакайте поздравила подросшую дочку с днём рождения
"Роза Хутор" продвигает культуру безопасности горного туризма
"Царьград": идеология украинства — это самый настоящий сатанизм
Минтранс призывают запретить авиакомпаниям аннулирование обратных билетов
Комета Понса-Брукса приблизится на минимальное расстояние к Земле 21 апреля
Эксперты назвали породы кошек, которые не трогают мебель
Британский портал UnHerd выпустил материал, посвященный разрушительной мощи российских авиабомб
Пять секретов красивой осанки
Томас Бах рассказал, что МОК следит за высказываниями российских спортсменов в социальных сетях

МОК попросил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов

0:42
Спорт

Томас Бах, который является главой МОК, встретился с Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, также известными как пранкеры Вован и Лексус. В ходе беседы президент МОК рассказал о том, что они следят за комментариями граждан России в интернет-пространстве.

МОК попросил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов
Фото: en.kremlin.ru by Официальный сайт президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Бах сообщил, что по поручению МОК организована комиссия, занимающаяся слежкой за высказываниями спортсменов из России в социальных сетях и СМИ. Помимо этого глава МОК сказал, что украинцам было предложено отслеживать и докладывать комиссии о заявлениях российских атлетов. Спортсмены, которые будут высказываться в поддержку РФ, не будут допущены до Олимпиады.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Популярное
Постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается: "Утром два варёных яйца всмятку"

Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.

Анастасия Волочкова раскрыла свой секрет похудения
Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Эти иномарки не ржавеют даже со временем. Эксперты объяснили секреты их стойкости
Под городом Часов Яр готовится наступление, очередной теракт от киевского режима Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова На Украине не верят, что Харьков будет взят ВС РФ. Но факты говорят об обратном Любовь Степушова
Эксперт рассказал о том, как вода с чиа может стимулировать метаболизм и снизить желание к сладкому
Будете бегать за тапочками: породы собак, которые спокойно могут вас съесть
Рассада томатов будет здоровой: вот чем нужно её полить после пикировки
Рассада томатов будет здоровой: вот чем нужно её полить после пикировки
Последние материалы
Футболист Павел Мамаев хочет взыскать с бывшей жены 10 млн рублей
AT: тяжелая броня западных танков является их ключевой слабостью на поле боя
Массовые скидки на автомобили в России: кроссоверы и китайские бестселлеры по суперценам
Актриса Анна Хилькевич рассказала, что скоро станет мамой в третий раз
Хозяйкам подсказали использовать в уборке глицерин
WION: использование нового БПЛА "Джокер-10" сыграет решающую роль в конфликте
Владельцы Qiwi кошельков могут запросить возврат средств онлайн
Экс-премьер Украины назвал Зеленского узурпатором власти
Топ-7 ошибок российских туристов на Кубе
Уход за кожей в области декольте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников