Томас Бах рассказал, что МОК следит за высказываниями российских спортсменов в социальных сетях

МОК попросил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Томас Бах, который является главой МОК, встретился с Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, также известными как пранкеры Вован и Лексус. В ходе беседы президент МОК рассказал о том, что они следят за комментариями граждан России в интернет-пространстве.

Фото: en.kremlin.ru by Официальный сайт президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Бах сообщил, что по поручению МОК организована комиссия, занимающаяся слежкой за высказываниями спортсменов из России в социальных сетях и СМИ. Помимо этого глава МОК сказал, что украинцам было предложено отслеживать и докладывать комиссии о заявлениях российских атлетов. Спортсмены, которые будут высказываться в поддержку РФ, не будут допущены до Олимпиады.