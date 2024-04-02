Губерниев поддержал будущих российских участников на ОИ-2024, назвав заявление Баха "дурацким"

Губерниев заявил, что выступает за участие российских атлетов на ОИ-2024, несмотря на слова Баха

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский комментатор Дмитрий Губерниев озвучил свою поддержку участию российских спортсменов на предстоящих летних Олимпийских играх в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Губерниев заявил, что, несмотря на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха и высказывания мэра Парижа, российские спортсмены должны выступать и преуспевать на предстоящих Играх.

В своих социальных сетях Губерниев отметил, что намерен поддерживать участников соревнований, несмотря на критику и сомнения. Комментатор добавил, что верит в победы российских спортсменов и выразил свою уверенность в их успешном выступлении на Олимпиаде в Париже.

"И даже несмотря на дурацкое заявление Томаса Баха и слова мэра Парижа, я всё равно поддержу участие наших спортсменов на Олимпиаде!!! Наши спортсмены будут выступать и всех побеждать!!!" — написал Губерниев в своих соцсетях.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023 года МОК разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом при соблюдении всех необходимых критериев и прохождении квалификации.

Для обеспечения соблюдения правил МОК создан специальный комитет, ответственный за проверку соответствия российских спортсменов определённым требованиям.