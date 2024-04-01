Губерниев посоветовал идти в известное место мэру Парижа, отрицательно высказавшейся о россиянах

Губерниев обвинил во лжи мэра Парижа, сообщившей, что здесь не ждут россиян на ОИ-2024

1:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил своё резкое несогласие с высказываниями мэра Парижа Анн Идальго касательно отношения к российским и белорусским спортсменам на Олимпийских играх.

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Губерниев подчеркнул, что заявления Идальго не отражают реальную ситуацию, так как множество французов и парижан очень положительно относятся к Российской Федерации.

"Идальго врет! Огромное количество французов и парижан влюблены в Российскую Федерацию. Знаю десятки, если не сотни примеров, когда россияне приезжали в Париж даже после начала СВО и чувствовали себя там едва ли не как дома", — сказал Губерниев, которого цитирует Sport24.

Простые французы также проявляют свою поддержку и сочувствие российским спортсменам. Губерниев уверен, что мэр Парижа не будет иметь значительного влияния на Олимпийские игры, так как правила и регламент определяются олимпийским движением.

Губерниев обратился к Идальго с просьбой не распространять дезинформацию и не вмешиваться в спортивные и политические вопросы. Он призвал мэра обратить свое внимание на другие проблемы и заботы, которые требуют решения.

"Я прошу Идальго не [врать], а идти в жопу", — добавил Губерниев.