Губерниев посоветовал идти в известное место мэру Парижа, отрицательно высказавшейся о россиянах

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев выразил своё резкое несогласие с высказываниями мэра Парижа Анн Идальго касательно отношения к российским и белорусским спортсменам на Олимпийских играх.
Губерниев подчеркнул, что заявления Идальго не отражают реальную ситуацию, так как множество французов и парижан очень положительно относятся к Российской Федерации.
"Идальго врет! Огромное количество французов и парижан влюблены в Российскую Федерацию. Знаю десятки, если не сотни примеров, когда россияне приезжали в Париж даже после начала СВО и чувствовали себя там едва ли не как дома", — сказал Губерниев, которого цитирует Sport24.
Простые французы также проявляют свою поддержку и сочувствие российским спортсменам. Губерниев уверен, что мэр Парижа не будет иметь значительного влияния на Олимпийские игры, так как правила и регламент определяются олимпийским движением.
Губерниев обратился к Идальго с просьбой не распространять дезинформацию и не вмешиваться в спортивные и политические вопросы. Он призвал мэра обратить свое внимание на другие проблемы и заботы, которые требуют решения.
"Я прошу Идальго не [врать], а идти в жопу", — добавил Губерниев.
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