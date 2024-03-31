"Им не будут рады в Париже": мэр столицы Франции выступила с резким заявлением о российских и белорусских спортсменах

Le Monde: мэр Парижа Идальго заявила о нетеплом приеме российских олимпийцев

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В ходе своей поездки в Киев мэр Парижа Анн Идальго выразила позицию относительно участия российских и белорусских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх во французской столице. Она заявила, что если спортсмены из этих стран приедут на игры, то не будут встречены радушно, сообщает газета Le Monde.

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"Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже", — заявила Анн.

Эти заявления были сделаны после распространения видеозаписи антироссийской ассоциацией, что оставляет вопросы официальности и достоверности высказывания мэра. Другие СМИ, сообщавшие о поездке Идальго в Киев, не подтверждали таких заявлений.

Планируемые меры в отношении российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх в Париже включают возможность участия только под нейтральным статусом, при условии, что они не связаны с силовыми структурами и не выступают в командных видах спорта, сообщает ТАСС. Они не смогут участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия, однако им будет разрешено посетить это мероприятие. В случае победы они будут награждены под специальную музыку без слов.

Важно отметить, что правила не требуют от спортсменов подписывать документы об осуждении СВО.