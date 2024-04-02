Захарова призвала спортивных журналистов разобраться с "вопиющими" призывами Баха к НОК Украины

Захарова призвала расследовать призывы главы МОК Томаса Баха к украинским чиновникам по поводу россиян

1:25 Your browser does not support the audio element. Спорт

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила свою озабоченность отношениями главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с Национальным олимпийским комитетом Украины и их чиновниками.

Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Дипломат считает, что эта ситуация должна стать объектом тщательного расследования. Захарова упомянула о подобных кулуарных соглашениях, которые, по её мнению, основаны на немецкой традиции доносительства и связаны с допинговым скандалом, искусственно раздутым германскими "расследователями" и имеющим незаслуженные последствия для российских спортсменов.

Захарова выразила надежду, что международные спортивные журналисты уделят должное внимание этой возмутительной ситуации.

"Надеюсь, международные спортивные журналисты не оставят без внимания эту вопиющую ситуацию, которая, на мой взгляд, является "Уотергейтом" для МОК в целом и лично для Баха", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

В своем выступлении Захарова отметила, что данный инцидент можно сравнить с Watergate — скандалом в США 1970-х годов, который привел к отставке президента Ричарда Никсона.

Ранее в разговоре с российскими пранкерами Бах признался, что МОК обратился к украинским организациям с призывом наблюдать за тем, что пишут российские спортсмены в Сети, с целью предотвратить их участие в предстоящих летних Олимпийских играх в Париже.