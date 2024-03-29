Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи назвали самые времязатратные породы собак
Наталья Подольская обратилась к Владимиру Преснякову в честь его дня рождения: "Мой личный ВВП"
Глава МОК Томас Бах: Международный олимпийский комитет смог избежать байкота Олимпиады в Париже
Шарики из нутового теста с шоколадом: сладкий и полезный перекус
Российская туристка описала необычные привычки узбеков
The Lancet: риск развития депрессии после инсульта повышается у 60% людей
Какие слова никогда не говорит настоящая леди
Сорт томатов "Асвон"
Автоэксперты рассказали об особенностях содержания и обслуживания китайских машин
Захарова предсказала, что может статься с Олимпийским движением, во главе которого стоит Бах

Захарова считает, что президент МОК Бах может уничтожить Олимпийское движение

1:33
Спорт

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила свою позицию относительно заявлений президента МОК Томаса Баха о политизированности организации.

Захарова считает, что президент МОК Бах может уничтожить Олимпийское движение
Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В своём высказывании Захарова подчеркнула, что сложно понять высказывания Баха о автономии и актуальности олимпийского движения. Захарова также отметила, что олимпийское движение было создано не Бахом, добавив, что по всей видимости, именно Бах своими действиями может уничтожить это движение.

"Сложно понять, о чём он говорит. Какая автономия? Какая актуальность? Олимпийское движение создано не Бахом, но, судя по всему, Бахом может быть убито", — сказала Захарова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Ранее президент МОК отметил, что организация подвержена политическому влиянию и что отсутствие политических проблем у МОК означало бы утрату актуальности для этой организации.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении определенных критериев. Также было решено запретить российским и белорусским спортсменам участие в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа. Эти игры, как и многие другие спортивные события, остаются под влиянием политики, вызывая обсуждения и дискуссии в мировом сообществе.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Пугачёва испугалась статуса иноагента? Божена Рынска высказалась о новом посте Примадонны

Журналистка Божена Рынска объяснила, почему Алла Пугачёва так поздно отреагировала на трагедию в "Крокус Сити Холле".

Божена Рынска высказалась о присвоении Пугачёвой статуса иноагента: "Вы за отечество не решайте"
Моторист раскрыл максимально убивающие двигатель автомобиля обороты
Истина о тахометре: какие обороты действительно губительны для вашего авто
Губерниев отреагировал на слова Ирины Винер, которая назвала россиян на ОИ "командой бомжей"
Садальский отказался осуждать Дмитрия Назарова, который написал издевательский стих про "Крокус"
Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова США "рекомендовали" Дании отдать самолёты F-16 Аргентине вместо Украины Дмитрий Плотников Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Ранний урожай: когда сеять огурцы на рассаду в теплице
Эффективные методы защиты, которые помогут побороть медведку
Герань начнёт бурно расти всего через пару недель: две капли этого средства творят чудеса — растение преобразится
Герань начнёт бурно расти всего через пару недель: две капли этого средства творят чудеса — растение преобразится
Последние материалы
Глава МОК Томас Бах: Международный олимпийский комитет смог избежать байкота Олимпиады в Париже
Шарики из нутового теста с шоколадом: сладкий и полезный перекус
Российская туристка описала необычные привычки узбеков
The Lancet: риск развития депрессии после инсульта повышается у 60% людей
Какие слова никогда не говорит настоящая леди
Сорт томатов "Асвон"
Автоэксперты рассказали об особенностях содержания и обслуживания китайских машин
Захарова считает, что президент МОК Бах может уничтожить Олимпийское движение
Врач рассказал о способах определения опасных родинок
AdvMat: керамические датчики оказались эффективны для обнаружения гамма-лучей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников