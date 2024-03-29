Захарова предсказала, что может статься с Олимпийским движением, во главе которого стоит Бах

Захарова считает, что президент МОК Бах может уничтожить Олимпийское движение

1:33 Your browser does not support the audio element. Спорт

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила свою позицию относительно заявлений президента МОК Томаса Баха о политизированности организации.

Фото: www.council.gov.ru by Совет Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В своём высказывании Захарова подчеркнула, что сложно понять высказывания Баха о автономии и актуальности олимпийского движения. Захарова также отметила, что олимпийское движение было создано не Бахом, добавив, что по всей видимости, именно Бах своими действиями может уничтожить это движение.

"Сложно понять, о чём он говорит. Какая автономия? Какая актуальность? Олимпийское движение создано не Бахом, но, судя по всему, Бахом может быть убито", — сказала Захарова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Ранее президент МОК отметил, что организация подвержена политическому влиянию и что отсутствие политических проблем у МОК означало бы утрату актуальности для этой организации.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении определенных критериев. Также было решено запретить российским и белорусским спортсменам участие в церемониях открытия и закрытия Игр.

Олимпийские игры 2024 года будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа. Эти игры, как и многие другие спортивные события, остаются под влиянием политики, вызывая обсуждения и дискуссии в мировом сообществе.