Захарова предсказала, что может статься с Олимпийским движением, во главе которого стоит Бах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила свою позицию относительно заявлений президента МОК Томаса Баха о политизированности организации.
В своём высказывании Захарова подчеркнула, что сложно понять высказывания Баха о автономии и актуальности олимпийского движения. Захарова также отметила, что олимпийское движение было создано не Бахом, добавив, что по всей видимости, именно Бах своими действиями может уничтожить это движение.
"Сложно понять, о чём он говорит. Какая автономия? Какая актуальность? Олимпийское движение создано не Бахом, но, судя по всему, Бахом может быть убито", — сказала Захарова в разговоре со "Спорт-Экспрессом".
Ранее президент МОК отметил, что организация подвержена политическому влиянию и что отсутствие политических проблем у МОК означало бы утрату актуальности для этой организации.
В конце 2023 года МОК объявил о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении определенных критериев. Также было решено запретить российским и белорусским спортсменам участие в церемониях открытия и закрытия Игр.
Олимпийские игры 2024 года будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа. Эти игры, как и многие другие спортивные события, остаются под влиянием политики, вызывая обсуждения и дискуссии в мировом сообществе.
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