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Один гол — один миллион. 18 млн рублей РПЛ переведет тем, кто пострадал во время нападения на "Крокус Сити Холл"

РПЛ переведет 18 млн рублей для пострадавших в теракте в "Крокусе Сити Холле"

0:47
Спорт

Российская Премьер-Лига перечислит 18 миллионов рублей в фонд помощи пострадавшим в результате теракта в "Крокусе Сити Холле" в Красногорске.

РПЛ переведет 18 млн рублей для пострадавших в теракте в "Крокусе Сити Холле"
Фото: Елена Галабаева

Напомним, что страшная трагедия произошла 22 марта.

Такую сумму для пожертвования выбрали неслучайно. Она сложилась из количества голов в играх 22-го тура. Каждый мяч, который попадал в ворота противника, равнялся миллиону рублей.

"Участие в акции приняла компания Winline, которая является генеральным партнёром РПЛ", — сообщила пресс-служба лиги в Телеграм-канале.

Добавим, что более 20 государств пособолезновали России в связи с трагедией в "Крокусе". Воскресенье, 24 марта, объявили днём общенационального траура.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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