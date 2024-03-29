Бразильский боец хочет соревноваться с бойцом из России Волковым на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата

Жаилтон Алмейда, известный боец смешанного стиля из Бразилии, поделился, что планировал сразиться с Александром Волковым, бойцом из России, на турнире UFC.
Известно, что ранее в UFC говорили о том, что будет проведен бой между Волковым и Сергеем Павловичем. И уже на тот момент у Александра был договор, чтобы сразиться с бразильским бойцом Алмейдой.
Как рассказали представители бойца из Бразилии, они надеялись на проведение этого боя, Волкова против их бойца. Остается только ждать, что будет дальше.
Напомним вам, что Волков имеет в своей копилке 37 побед и 10 проигрышей в ММА. А Алмейда 20 раз был победителем и всего 3 раза проигравшим.
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