Любимая женщина Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес опубликовала в соцсетях фото в полупрозрачном наряде

Возлюбленная Роналду модель Джорджина Родригес выложила фото в полупрозрачном платье

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Известная в соцсетях модель аргентинского происхождения, которая является возлюбленной и матерью детей футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новое фото в соцсети.

Фото: Инстаграм* Джорджины Родригес

На снимке девушка в полупрозрачном наряде.

Напомним, что Роналду уже сделал Родригес предложение стать его супругой, но свадьбу пара еще не сыграла. Футболист — не любитель комментировать свою личную жизнь, однако ранее он рассказывал, что счастлив с Джорджиной.