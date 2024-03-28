Любимая женщина Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес опубликовала в соцсетях фото в полупрозрачном наряде

Известная в соцсетях модель аргентинского происхождения, которая является возлюбленной и матерью детей футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес опубликовала новое фото в соцсети.
На снимке девушка в полупрозрачном наряде.
Напомним, что Роналду уже сделал Родригес предложение стать его супругой, но свадьбу пара еще не сыграла. Футболист — не любитель комментировать свою личную жизнь, однако ранее он рассказывал, что счастлив с Джорджиной.
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