Всероссийская федерация волейбола сообщила, что в России была разработана версия мяча для волейбола на снегу

В России разработали мяч для волейбола на снегу

Всероссийская федерация волейбола рассказала, что в России производители смогли разработать свой мяч для волейбола на снегу.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Известно, что внешний вид такого мяча похож на свою классическую версию, но сделан из другого покрытия и с другой камерой. Когда проводилось тестирование, параллельно велась и доработка мяча. На нем сделали "снежинки", которые позволяют сделать сцепление более крепким. Такие мячи при температуре воздуха ниже нуля не будут терять много давления, как это делают обычные мячи.

Сегодня волейбол на снегу быстро развивается в РФ. Даже проводятся соревнования: чемпионат и кубок страны.