Всероссийская федерация волейбола сообщила, что в России была разработана версия мяча для волейбола на снегу

Всероссийская федерация волейбола рассказала, что в России производители смогли разработать свой мяч для волейбола на снегу.

Фото: commons.wikimedia.org by Petar Milošević is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license