Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Выберу.ру": каждому восьмому россиянину поступило предложение о фейковых сборах жертвам теракта в "Крокусе"
Калорий меньше, а вес больше: почему не удается похудеть при сильном дефиците калорий и голодании
Автоэксперт Мершиев рассказал, что обязательно нужно сделать с машиной весной
Топ-5 самых маленьких пород, которые завоевали сердца собаководов
Рецепт приготовления сэндвича с салатом из цветной капусты
Нейробиологи нашли новый путь лечения алкоголизма у людей, переживших травмы
Россиянин сходил к британцу-нудисту и описал ситуацию фразой «заставляет вздрогнуться»
За последние пять лет продажи антидепрессантов в РФ достигли исторического максимума
После теракта в "Крокусе" мигрантам по всей России будет запрещено работать в такси
Какие привычки нужно изменить в своей жизни, чтобы наконец начать худеть?

Что делать, чтобы начать худеть: помогут ли занятия бегом?

1:50
Спорт

Если вы стремитесь начать худеть, то важно учесть несколько ключевых факторов, о которых напоминает сайт marathonec.ru.

Что делать, чтобы начать худеть: помогут ли занятия бегом?
Фото: flickr.com by evanmwheeler from new york city is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Первоначально, похудение зависит от дисбаланса энергии — количество потребляемых калорий должно быть меньше, чем затрачиваемых. Хотя бег является физической активностью, которая помогает сжигать калории, он сам по себе не гарантирует потерю веса.

Чтобы успешно снизить вес, рекомендуется следующее:

  1. Оцените свое дневное потребление калорий — узнайте сколько калорий вы съедаете, чтобы поддерживать текущий вес. При необходимости, консультируйтесь с диетологом или использовать онлайн-калькуляторы.
  2. Создайте небольшой дефицит калорий — постепенно снижайте потребление калорий на 300-500 калорий в день, чтобы достичь отрицательную энергетическую баланса. Важно не создавать слишком большой дефицит, чтобы не навредить своему организму и сохранять здоровое питание.
  3. Следите за качеством пищи — стремитесь к сбалансированному, питательному рациону, предпочитая свежие овощи, фрукты, полезные источники белка (мясо, рыбу, яйца, бобовые) и здоровые жиры (орехи, авокадо, оливковое масло).
  4. Включайте регулярную физическую активность — помимо бега, включите в свою программу тренировок силовые упражнения и кардио для укрепления мышц и повышения общей физической активности.
  5. Будьте терпеливыми и целеустремленными — похудение — это процесс, который требует времени и усилий. Устанавливайте реалистичные цели и постепенно внедряйте новые привычки в свою жизнь.

Однако перед началом программы по похудению рекомендуется проконсультироваться с диетологом или тренером, чтобы разработать индивидуальный план, учитывающий ваши цели и особенности организма.

Как Начать Худеть или 5 Простых шагов к снижению веса! мария мироневич похудение
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Дворцы, тонны валюты и премиальные авто. ФСБ провела обыски у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае

ФСБ обнаружила 4 млн иностранной валюты и шесть премиальных авто у обвиняемого в рейдерстве директора минэкономразвития.

При обыске у представителя минэкономразвития в Ставропольском крае нашли миллионы валюты и люксовые авто
В Китае удивились решению России, которое затрагивает проект по поставкам газа
Sohu: в Китае удивлены нестандартным подходом России к вопросу "Силы Сибири — 2"
На благотворительный концерт группы "Пикник" в Санкт-Петербурге раскупили все билеты
Приготовьтесь к царскому урожаю картошки: вот что положите в лунки при посадке
Глава МИД Украины Кулеба хамит своим кураторам от бессилия Дмитрий Плотников Американцы выразили уверенность, что мост в Балтиморе взорвали Любовь Степушова Расстрелять нельзя помиловать: какой была последняя смертная казнь в России и кто будет следующий? Петр Ермилин
Нужно ли стирать новую одежду перед использованием: мифы и рекомендации
Григорий Лепс поддержал возможную свадьбу Киркорова и Бузовой
Огородные хитрости: чем подкормить рассаду помидоров после пикировки
Огородные хитрости: чем подкормить рассаду помидоров после пикировки
Последние материалы
Топ-5 самых маленьких пород, которые завоевали сердца собаководов
Турция доигралась в поддержке терроризма. Россия не простит ей теракт в "Крокусе"
Рецепт приготовления сэндвича с салатом из цветной капусты
Что делать, чтобы начать худеть: помогут ли занятия бегом?
Нейробиологи нашли новый путь лечения алкоголизма у людей, переживших травмы
Россиянин сходил к британцу-нудисту и описал ситуацию фразой «заставляет вздрогнуться»
За последние пять лет продажи антидепрессантов в РФ достигли исторического максимума
После теракта в "Крокусе" мигрантам по всей России будет запрещено работать в такси
Владимир Вдовиченков из "Бригады" заявил, что никогда не видел собственного внука
Как экономить на общественном транспорте?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников