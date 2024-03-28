Дженнифер Энистон показала "ленивую" тренировку

Актриса Дженнифер Энистон показала свою "ленивую" тренировку, которую она любит делать в начале недели.
55-летняя звезда уже не первый год пропагандирует здоровый образ жизни. Свой она начинает со спорта. Энистон рассказала, что каждый понедельник поход в зал становится для неё испытанием, поэтому она старается выполнять "щадящий" комплекс упражнений. В соцсетях актриса показала, как ей это удается.
Дженифер рассказала, как прийти в тонус после выходных. Ей в этом помогают упражнение "альпинист", комплекс на балансировку и отжимания.
"Если по понедельникам вы тоже чувствуете себя не очень, то вы обязаны это попробовать! — подписала звезда свои кадры из зала.
Напомним, что актриса получала серьёзную травму спины, с 2021 года она старается подходить к спорту с очень осторожно.
Адвокаты, защищающие подсудимых по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", столкнулись с угрозами в свой адрес.