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Дженнифер Энистон показала "ленивую" тренировку

Актриса Энистон продемонстрировала свою "ленивую" тренировку

0:55
Спорт

Актриса Дженнифер Энистон показала свою "ленивую" тренировку, которую она любит делать в начале недели.

Актриса Энистон продемонстрировала свою "ленивую" тренировку
Фото: wikimedia.org by Peacelovetomare is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

55-летняя звезда уже не первый год пропагандирует здоровый образ жизни. Свой она начинает со спорта. Энистон рассказала, что каждый понедельник поход в зал становится для неё испытанием, поэтому она старается выполнять "щадящий" комплекс упражнений. В соцсетях актриса показала, как ей это удается.

Дженифер рассказала, как прийти в тонус после выходных. Ей в этом помогают упражнение "альпинист", комплекс на балансировку и отжимания.

"Если по понедельникам вы тоже чувствуете себя не очень, то вы обязаны это попробовать! — подписала звезда свои кадры из зала.

Напомним, что актриса получала серьёзную травму спины, с 2021 года она старается подходить к спорту с очень осторожно.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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