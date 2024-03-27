Светлана Журова поделилась, что ее сын Ярослав Черненко не планирует менять спортивное гражданство

Журова заявила, что Черненко не будет менять спортивное гражданство

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Светлана Журова, которая является депутатом Госдумы, а также олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту, заявила, что её сын, конькобежец Ярослав Черненко, не собирается сменять спортивное гражданство.

Фото: duma.gov.ru by Официальный сайт Госдумы РФ is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Журова заявила, что её сыну не предлагали сменить гражданство. Черненко все устраивает и в нашей стране, несмотря на то, что его отец живет в Германии.

Также олимпийская чемпионка рассказала, что те конькобежцы, которые уехали из России, сидят на карантине на протяжении двух лет. Разрешение им на участие в Олимпиаде Международная федерация не дала.

Напомним вам, что в начале весны 2022 года Международный союз конькобежцев не дал разрешение на участие спортсменов из России и Белоруссии в своих соревнованиях из-за ситуации на Украине. Это решение они продлили летом 2023 года.