Светлана Журова поделилась, что ее сын Ярослав Черненко не планирует менять спортивное гражданство

Светлана Журова, которая является депутатом Госдумы, а также олимпийской чемпионкой по конькобежному спорту, заявила, что её сын, конькобежец Ярослав Черненко, не собирается сменять спортивное гражданство.
Журова заявила, что её сыну не предлагали сменить гражданство. Черненко все устраивает и в нашей стране, несмотря на то, что его отец живет в Германии.
Также олимпийская чемпионка рассказала, что те конькобежцы, которые уехали из России, сидят на карантине на протяжении двух лет. Разрешение им на участие в Олимпиаде Международная федерация не дала.
Напомним вам, что в начале весны 2022 года Международный союз конькобежцев не дал разрешение на участие спортсменов из России и Белоруссии в своих соревнованиях из-за ситуации на Украине. Это решение они продлили летом 2023 года.
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